Muğla Marmaris'te acı kareler! Yangına aldırış etmeden keyif çattılar
MUĞLA Marmaris’te çıkan orman yangınları dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’ndan görülen acı bir manzara oluşturdu.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınları 7’nci gününde de devam etti. Sabah saatlerinde Orhaniye Mahallesi’nde yükselen alevler önceden tahliye edilen yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
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Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’na doğru ilerleyen orman yangını acı bir manzara oluşturdu.
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Orman yangınlarına aldırmadan yaz tatilini devam ettirenler de vardı.
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Yabancı turistler orman yangınlarını arka plana alarak plajda bulunan heykelle fotoğraf çekildi. Bazı turistler ise denizin keyfini çıkardı.
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