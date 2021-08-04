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Muğla Marmaris'te acı kareler: Üzgünlüğümüz katlanarak devam ediyor

İhlas Haber Ajansı
Muğla Marmaris'te acı kareler: Üzgünlüğümüz katlanarak devam ediyor

MUĞLA Marmaris’te çıkan orman yangınları dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’ndan görülen acı bir manzara oluşturdu.

Muğla Marmaris'te acı kareler: Üzgünlüğümüz katlanarak devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınları 7’nci gününde de devam etti. Sabah saatlerinde Orhaniye Mahallesi’nde yükselen alevler önceden tahliye edilen yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. 

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Muğla Marmaris'te acı kareler: Üzgünlüğümüz katlanarak devam ediyor

Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’na doğru ilerleyen orman yangını acı bir manzara oluşturdu.

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Muğla Marmaris'te acı kareler: Üzgünlüğümüz katlanarak devam ediyor

 Orman yangınlarına aldırmadan yaz tatilini devam ettirenler de vardı. 

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Muğla Marmaris'te acı kareler: Üzgünlüğümüz katlanarak devam ediyor

Yabancı turistler orman yangınlarını arka plana alarak plajda bulunan heykelle fotoğraf çekildi. Bazı turistler ise denizin keyfini çıkardı.

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