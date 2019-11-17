Muğla Fethiye'de minibüs sürücüsü direksiyon koltuğundan böyle fırladı
MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 3'ü çocuk 5 kişi kişinin de yaralandığı kaza, minibüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.
MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde Ali Rıza C. (53) idaresindeki 48 ABS 804 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Bulvarı ile 804 Sokak kavşağında Ramazan Bozkurt (40) yönetimindeki 48 BB 3145 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
18
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Mustafa Aras (23), Ecrin Bozkurt (12), Eslima Nesrin Yücel (9) ile Eymen Mecid Bozkurt (5) yaralandı.
28
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
38
Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
48