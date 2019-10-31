Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu aracındaki çakarı söktürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanlığının emirleriyle, çakar konusundaki yeni düzenlemeler doğrultusunda uygulamalara 1 Kasım itibarıyla başlayacaklarını belirten Dilberoğlu, "Konuyla ilgili geniş açıklamalar yapıldı, kamuoyu bilgilendirildi. İlimizde valilik makamı dışında hiç kimsenin panjur içinde çakar kullanmaması gerektiği, ilgili daire müdürlerinin tamamına, başta emniyet teşkilatı olmak üzere tebligatlar yapıldı. Başta il emniyet müdürlüğündeki kendi makam arabam olmak üzere çakarlar söküldü." diye konuştu.