Muğla Datça açıklarında 4.3 şiddetinde deprem! Kandilli Rasathanesi son dakika açıkladı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasında depremin şiddetini 4.3 olarak duyurdu. AFAD'dan farklı açıklama geldi...

Abone ol

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasında depremin saat 14:06 civarında meydana geldiğini, şiddetinin ise 4.3 olduğunu duyurdu.

Merkez üssü Ege Denizi olan depremin 5 kilometre derinliğe sahip olduğu paylaşıldı. Bölgede sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

AFAD'dan farklı açıklama

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada ise büyüklük 4.6 olarak aktarılırken saat ve derinlik bilgisi de farklı geçildi. Depremin 14:26'da meydana geldiğini duyuran AFAD, derinliğin 15 kilometre olduğunu bildirdi.

Depremin merkez üssüne dair görsel: