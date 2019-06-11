Muğla Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Muğla Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kamuflaj desenini andıran kanatlara sahip olan 'Daphnis Nerii' diğer adıyla mekik kelebeği görüldü.

Muğla Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü - Sayfa 1

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Omurça Mahallesinde oturan Faysal Şefkatlioğlu, evinin bahçesinde, daha önce görmediği bir kelebekle karşılaştı.

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Muğla Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü - Sayfa 2

Kelebeğin fotoğraflarını çeken Şefkatlioğlu, sosyal medyadan paylaştı.

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Muğla Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü - Sayfa 3

Yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle askeri kamuflajı andıran deseni, iri boyu ve uzun ince kanatları ile dikkat çeken kelebek, yaklaşık 1 saat evin bahçesinde kısa mesafeli uçuşlar gerçekleştirdikten sonra gözden kayboldu.

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Muğla Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü - Sayfa 4

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri kelebeğin 'Daphnis Nerii' (mekik) türü olduğunu belirterek, yılın bu zamanlarında Bodrum ve çevresinde görüldüğünü kaydetti.

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