Muğla Bodrum’da lüks sitelerin bulunduğu arazide tüp patladı
İhlas Haber Ajansı
MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde lüks sitelerin yanında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Tüp patlaması sonucu çıkan yangına site sakinleri hortumlarla müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, lüks villalara ulaşmadan söndürüldü.
MUĞLA’nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesinde bulunan makilik alanda tüp patlaması sonucu yangın çıktı.
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Lüks sitelerin tam ortasında bulunan alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.
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Evlerine alevler sıçramasın diye mahalle sakinleri bahçe hortumlarıyla yangına müdahale etti.
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Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.
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