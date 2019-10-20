Muğla Bodrum’da korkunç ölüm
MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde kayalıklarda ölü bulunan Taner Uysal ilçeyi yasa boğdu. Kayalıklara düştüğü tahmin edilen Uysal’ın kesim ölüm nedeni araştırılıyor.
MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası Taner Uysal (47), deniz kenarında ölü bulundu. Uysal’ın düşerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
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İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışan Uysal'ın aynı zamanda Lions Klubü üyesi olduğu öğrenildi. Uysal özellikle çevre ve ekolojik tarımla ilgilenen Bodrum’un renkli simasıydı. Uysal’ın ölüm haberi, sevenlerini şok etti.
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Balıkçılar fark etti
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında balık tuttuktan sonra Gümbet İskelesi’ne dönen vatandaşlar, iskelenin yaklaşık 300 metre uzağında kayalıkların üzerinde bir şahsın hareketsiz şekilde durduğunu fark etti.
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Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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