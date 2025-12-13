BIST 11.311
Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisini gözaltına aldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

