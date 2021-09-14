Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'dan oyuncuların 'yeni sezon dizi bölüm başı ücretleri'

TV8 ekranlarına Kanal D'den transfer olan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa adlı programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, bugünkü programlarında yıldız oyuncuların yeni sezondaki bölüm başı dizi ücretlerini açıkladı.