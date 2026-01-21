Müge Boz'dan güzel haber! Avusturya’daki Vivamayr Kliniği’nde tedavi görüyor

Müge Boz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bir süredir kendime yeterince vakit ayıramıyordum. Çocuklarım, işim ve diğer sorumluluklarım her zaman önceliğim olmuştu. Bedenim bana çeşitli uyarılar vermeye başlamıştı; yorgun, uykusuz ve sağlıksız bir şekilde yaşamaya devam ediyordum. Sindirim sistemim ve cildim de bu durumu iyice hissediyordu."