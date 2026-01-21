Müge Boz'dan güzel haber! Avusturya’daki Vivamayr Kliniği’nde tedavi görüyor
Uzun yıllardır sedef hastalığıyla mücadele eden oyuncu Müge Boz, sağlığını iyileştirmek amacıyla Avusturya'nın ünlü Vivamayr Kliniği'ni tercih etti. Hollywood yıldızlarının da sıklıkla gittiği bu özel merkezde bir haftadır tedavi gören Boz, kamp sürecinde yaşadığı değişimi ve deneyimlerini samimi bir şekilde paylaştı.
Müge Boz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bir süredir kendime yeterince vakit ayıramıyordum. Çocuklarım, işim ve diğer sorumluluklarım her zaman önceliğim olmuştu. Bedenim bana çeşitli uyarılar vermeye başlamıştı; yorgun, uykusuz ve sağlıksız bir şekilde yaşamaya devam ediyordum. Sindirim sistemim ve cildim de bu durumu iyice hissediyordu."
Vivamayr’daki tedavi sürecinin başlangıcından itibaren yaşadığı iyileşmeyi anlatan Boz, "Buradaki doktorum her gün beni dikkatlice muayene etti ve bana özel bir beslenme ile terapi programı oluşturdu. İkinci günün sonunda bile bedenimdeki değişimi hissetmeye başladım. Toksinlerden arındım, bedenim temizlendi. Uygulamakta zorlandığım eski alışkanlıklarımı tekrar kazandım ve gerçekten kendimi yenilenmiş hissettim" dedi.
Müge Boz ayrıca, tedavi sürecinde daha derin bir ruhsal iyileşme yaşadığını belirterek, "Karaciğerimle ve bedenimle çok derin bir meditasyon yaparak onlarla iletişim kurdum. Özür dileyerek, bundan sonra kendime daha iyi bakacağıma söz verdim" ifadeleriyle duygu dolu bir açıklama yaptı.
Boz’un bu samimi paylaşımı, hayranları ve takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.