Müge Boz 'yalnız kaldım' deyip ağlayarak doğum hikayesini anlattı
Geçtiğimiz hafta bebeği Vina'yı kucağına alan Müge Boz eşi Caner Erdeniz ile doğum hikayelerini paylaştı, gözyaşlarına hakim olamayıp ağladı.
Geçtiğimiz Haziran ayında sevgilisi Caner Erdeniz ile İspanya'da hayatını birleştiren oyuncu Müge Boz, bir hafta önce bebeği Vina'yı kucağına aldı. Hamileliği boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Boz, doğum hikayesini de YouTube kanalından takipçileriyle paylaştı.
Aylarca normal doğum yapmak için gerekli her şeyi yapan Müge Boz, yayınladığı videoda doğum acısıyla uyandığı o anları şöyle anlattı:
Acı ile uyandım: "Ben bir anda hayatımda daha önce tanımadığım bir acı ile uyandım. Acı da değil de, sanki içimde bir lastik kopmuş gibi... Oldukça sakin bir şekilde Caner'i uyandırdım. 'Bebeğim sanırım hastaneye gitmemiz gerekiyor' dedim."
Bir problem var: "Caner'in tüm ısrarlarına rağmen doğum çantamı hazırlamamıştım. Hemen onları halledip hastaneye gittik. Bebeğin kalp atışlarını ölçen bir alet vardı. Onu takacakları zaman 'Neden takıyorlar şimdi, ne gerek var' dedim. sonra doktorum 'Sanırım burada bir problem var' dedi.''