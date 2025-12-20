Müge Anlı'ya Rahmi Özkan'dan doğum günü hediyesi! 40 Bin TL'ye bakın ne aldı...
Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Müge Anlı, dün 52 yaşına girdi. Bu özel gün, canlı yayında sürpriz bir şekilde kutlandı. Avukat Rahmi Özkan ünlü sunucu Müge Anlı'ya aldığı hediye ile şaşırttı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı.
Programın sunucusu Müge Anlı, 19 Aralık'ta 52 yaşına girerken, yapım ekibi bu özel günü canlı yayında sürpriz bir kutlamayla taçlandırdı.
Stüdyodaki ekip, yayının ortasında hazırladıkları sürprizle Anlı'yı hem şaşırttı. Doğum günü pastasını kesmeden önce duygularını paylaşan Anlı, "Allah'a şükürler olsun. Bir yılı daha geride bıraktık, hayat devam ediyor. Umarım sağlıklı ve mutlu bir şekilde daha uzun yıllar geçiririz" dedi.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da stüdyodaki doğum günü kutlamasında bir gelenek bozulmadı. Avukat Rahmi Özkan, Anlı'ya doğum günü hediyesi olarak altın taktı ve ardından miktarı "Cumhuriyet" diyerek belirtti.