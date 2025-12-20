Müge Anlı'ya Rahmi Özkan'dan doğum günü hediyesi! 40 Bin TL'ye bakın ne aldı...

Stüdyodaki ekip, yayının ortasında hazırladıkları sürprizle Anlı'yı hem şaşırttı. Doğum günü pastasını kesmeden önce duygularını paylaşan Anlı, "Allah'a şükürler olsun. Bir yılı daha geride bıraktık, hayat devam ediyor. Umarım sağlıklı ve mutlu bir şekilde daha uzun yıllar geçiririz" dedi.