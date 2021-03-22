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Müge Anlı'ya bomba teklifi Acun Ilıcalı yaptı Exxen'e transfer etti iddiası

Müge Anlı'ya bomba teklifi Acun Ilıcalı yaptı Exxen'e transfer etti iddiası

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert'te fırtınalar estiren ünlü sunucuya Acun Ilıcalı'dan Exxen için bomba bir teklif geldiği iddia edildi.

Müge Anlı'ya bomba teklifi Acun Ilıcalı yaptı Exxen'e transfer etti iddiası

Uzun yıllar ATV ekranlarında yer alan Müge Anlı, gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri. Araştırmacı gazeteciliğiyle başarıdan başarıya koşan Anlı, medya patronu Acun Ilıcalı'nın gözünden kaçmadığı konuşuluyordu.

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Müge Anlı'ya bomba teklifi Acun Ilıcalı yaptı Exxen'e transfer etti iddiası

Acun Ilıcalı, Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu Exxen için yeni arayışlarını sürdürürken başarılı bir işe imza atmaya karar verdiği söylentileri dolandı. İddiaya göre Ilıcalı'nın, ekrana taşıdığı olaylarla Türkiye'nin gündemini değiştiren Müge Anlı'ya teklif götürdü.

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Müge Anlı'ya bomba teklifi Acun Ilıcalı yaptı Exxen'e transfer etti iddiası

Çarpıcı konuları ele alan ve yüzlerce olayı çözüme kavuşturan Müge Anlı'nın, Exxen için belgesel niteliği taşıyan bir yapım hazırlığında olduğu öğrenildi. Fakat bu iddiayı Acun Medya yalanladı.

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Müge Anlı'ya bomba teklifi Acun Ilıcalı yaptı Exxen'e transfer etti iddiası

Şimdiye kadar işlenen olaylardan derlenecek belgesel ile Exxen kullanıcılarının karşısına çıkacağı konuşuluyordu ki hayranları üzen haber geldi. Böyle bir proje olmadığı öğrenildi.

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