Müge Anlı'nın 'yasak aşkı' iddiası 2 kez boşandığı eşi Burhan Akdağ'dan olan kızı Lidya Akdağ kimdir
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı'nın 2 kez evlenip boşandığı eski eşi Burhan Akdağ ile ilgili çarpıcı iddia... Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Müge Anlı'nın 'yasak aşkı' olduğu iddiası yıllar sonra yeniden kulislerde konuşuluyor.
ATV'nin gündüz kuşağındaki en iddialı ve reytingi yüksek programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in seyircileri ekrana kilitleyen sunucusu Müge Anlı'nın kariyerindeki adımları kadar özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Yeni sezonda sosyal medya kullanmaya başlamasıyla özel yaşamından paylaştığı fotoğrafları beğeni rekoru kıran ve bugüne kadar özel yaşamıyla gündeme gelmeyen Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Müge Anlı Instagram hesabı açınca program dışındaki hayatı merak konusu oldu: Özel hayatını sır gibi saklayan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu başlayana kadar bir Instagram hesabı bile kullanmayarak özel hayatını kapalı kapılar ardında yaşayan Müge Anlı'nın, programındaki ciddi duruşunun dışında, özel hayatında giyimiyle, stiliyle, tarzıyla aslında bambaşka biri olduğu ve renkli bir kişiliğe sahip olduğu ortaya çıkmıştı.
Özellikle giyim tarzının program dışında daha farklı olması da renkli kişiliğinin bir yansıması olarak değerlendirilen Müge Anlı'nın özel hayatı Instagram hesabı açmasıyla beraber sosyal medyada daha çok gündem olmaya ve dillendirilmeye başladı.
Müge Anlı ile ilgili 'yasak aşk' iddiası: Müge Anlı'nın kızının babası ve eski eşi Burhan Akdağ ile tanışmasının bir 'yasak aşk' hikayesine dayandığı iddia edildi.