BIST 2.009
DOLAR 13,48
EURO 15,36
ALTIN 791,79

Müge Anlı'nın 'yasak aşkı' iddiası 2 kez boşandığı eşi Burhan Akdağ'dan olan kızı Lidya Akdağ kimdir

Müge Anlı'nın 'yasak aşkı' iddiası 2 kez boşandığı eşi Burhan Akdağ'dan olan kızı Lidya Akdağ kimdir

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı'nın 2 kez evlenip boşandığı eski eşi Burhan Akdağ ile ilgili çarpıcı iddia... Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Müge Anlı'nın 'yasak aşkı' olduğu iddiası yıllar sonra yeniden kulislerde konuşuluyor.

Müge Anlı'nın 'yasak aşkı' iddiası 2 kez boşandığı eşi Burhan Akdağ'dan olan kızı Lidya Akdağ kimdir

ATV'nin gündüz kuşağındaki en iddialı ve reytingi yüksek programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in seyircileri ekrana kilitleyen sunucusu Müge Anlı'nın kariyerindeki adımları kadar özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Yeni sezonda sosyal medya kullanmaya başlamasıyla özel yaşamından paylaştığı fotoğrafları beğeni rekoru kıran ve bugüne kadar özel yaşamıyla gündeme gelmeyen Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

112
Müge Anlı'nın 'yasak aşkı' iddiası 2 kez boşandığı eşi Burhan Akdağ'dan olan kızı Lidya Akdağ kimdir

Müge Anlı Instagram hesabı açınca program dışındaki hayatı merak konusu oldu: Özel hayatını sır gibi saklayan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu başlayana kadar bir Instagram hesabı bile kullanmayarak özel hayatını kapalı kapılar ardında yaşayan Müge Anlı'nın, programındaki ciddi duruşunun dışında, özel hayatında giyimiyle, stiliyle, tarzıyla aslında bambaşka biri olduğu ve renkli bir kişiliğe sahip olduğu ortaya çıkmıştı. 

212
Müge Anlı'nın 'yasak aşkı' iddiası 2 kez boşandığı eşi Burhan Akdağ'dan olan kızı Lidya Akdağ kimdir

Özellikle giyim tarzının program dışında daha farklı olması da renkli kişiliğinin bir yansıması olarak değerlendirilen Müge Anlı'nın özel hayatı Instagram hesabı açmasıyla beraber sosyal medyada daha çok gündem olmaya ve dillendirilmeye başladı.

312
Müge Anlı'nın 'yasak aşkı' iddiası 2 kez boşandığı eşi Burhan Akdağ'dan olan kızı Lidya Akdağ kimdir

Müge Anlı ile ilgili 'yasak aşk' iddiası: Müge Anlı'nın kızının babası ve eski eşi Burhan Akdağ ile tanışmasının bir 'yasak aşk' hikayesine dayandığı iddia edildi.

412