Müge Anlı'nın son canlı yayında Mert Efe Anlı ismi damga vurdu
ATV'de canlı olarak yayınlanan ve sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün Mert Efe Anlı ismi dikkat çekti. Peki, Mert Efe Anlı kimdir?
ATV'de hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan sabah kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün sezon finalini yaparak ekrana kısa bir ara verdi. Türkiye'nin yakından takip ettiği isim Müge Anlı, 21 Haziran canlı yayınında ekip arkadaşlarını tanıtarak hepsine tek tek teşekkür etti. Ekipteki bir isim ise dikkat çekti Mert Efe Anlı... Peki kim Mert Efe Anlı? İşte detaylar.
Yaptığı her yayınla Türkiye'in gündemi oluşturan Müge Anlı ve ekibi göz yaşartan hikayeleri, yıllarca anlatılacak kavuşmalarıyla bir sezonu daha geride bıraktı. Bu sezon Müge Anlı ve ekibi 2 bin 753 kaybı bulan, 762 aileyi kavuşturdu.
895 bin kişinin katıldığı okuma yazma seferberliği ile Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attı. Kaybolma riski yüksek 50 bin vatandaşımıza "Sevgi İzi" yaptırdı. "Pati Buldular" projesiyle 315 kayıp can dostumuzu sıcak yuvalarına teslim etti.
Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerinin de desteğiyle Türkiye'nin her yerine 16.987 tane tekerlekli, 1.980 tane ise akülü sandalye dağıtarak engelli vatandaşlarımızı özgürlüğüne kavuştu.
15 bin öğrenciye kırtasiye giyecek yardımı yapıldı.