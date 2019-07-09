Müge Anlı'nın programı sosyal medyanın diline düştü sığır yavrusu sorusunu bilemediler
Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışması bugünlerde dillerden düşmüyor. Programda sorulan yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir sorusuna cevap veremeyen yarışmacılar sosyal medyanın diline düştü.
ATV'de Perşembe akşamları Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Güven Bana yarışma programının geçen hafta yayınlanan bölümünde yarışmacılar Taner Yıldırım ve Gözde Kesici ismindeki yarışmacılar damga vurmuştu. “Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?” sorusuna yanlış cevap veren yarışmacılar bir anda Türkiye'nin gündemine otururken sosyal medyanın da diline düştü.
Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programı sunan Müge Anlı, alışıla gelmişin dışına çıkarak Tamer Karadağlı'nın Güven Bana isimli eski yarışma programını sunmaya başladı.
Geçen hafta yayınlanan yarışmada Taner Yıldırım ve Gözde Kesici ismindeki iki yarışmacının "Sığır yavrusuna ne ad verilir" sorusu karşısında bocalamaları program sunucusu Müge Anlı dahil ekran başındakilere saç baş yoldurttu.
Sorunun cevabına bir türlü ulaşamayan yarışmacıların imdadına Müge Anlı yetişti. Anlı, iki yarışmacıya ip uçları vererek yol gösterdi.