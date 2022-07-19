Müge Anlı'nın kızının son halini görenler hayrete düşüyor! Tıpatıp aynısı...
Sabah kuşağının sevilen isimlerinden Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ, son haliyle görenleri şaşırtıyor.
Ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın 2002 doğumlu kızı Lidya Akdağ, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Son haliyle görenleri hayrete düşüren Lidya Akdağ, annesi Müge Anlı'nın birebir kopyası gibi.
Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Sade bir törenle evlenen Anlı, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapmasına rağmen henüz düğün paylaşımı yapmadı.
Evlendikten sonra Instagram hesabında soyadını Yüzbaşıoğlu olarak değiştiren Anlı'nın özel hayatı ise sevenleri tarafından mercek altına alındı.
Tüm bunlar yaşanırken gözler Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızına çevrildi.