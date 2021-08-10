Müge Anlı'nın 'kadın cinayetleri' yorumuna tepki yağdı! Esra Hankulu ve Ümitcan Uygun'u mu kastetti?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, vefat etmeden bir gün önce son görüştüğü kişinini Ümitcan Uygun olduğu öğrenilen ve tırnaklarından çıkan DNA'nın eşleşmesi ile ölümünün baş şüphelisi olarak Uygun'un tutuklandığı Esra Hankulu cinayetine ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlara "Siz de biraz kimlerle beraber olduğunuza bir bakın. Bakalım adamların kaşı gözü oynuyor mu? Adamın gözünden de anlarsın yani" diye görüş beyan etti. Anlı'nın bu yaklaşımı çok eleştirildi.