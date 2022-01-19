Müge Anlı'nın hastalığı ne itiraf etti: Söylesem bu kadın canlı yayına nasıl çıkıyor dersiniz
ATV canlı yayınında Müge Anlı'dan hastalık itirafı... Müge Anlı hastalığıyla ilgili 'Söylesem bu kadın canlı yayına nasıl çıkıyor dersiniz' ifadelerini kullandı!
ATV'de canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı'dan programda hayranlarını üzern 'hastalık' itirafı... Müge Anlı hastalığını canlı yayında açıklayarak hayranlarını üzüntüye boğdu. Başarılı sunucu, hastalığına ilişkin "Söylesem bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor derseniz" ifadelerini kullandı.
Atv gündüz kuşağının en iddialı programlarından, yayınlandığı saat dilimlerinde rakiplerine şans tanımayan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, yayın esnasında sağlık durumuna ilişkin sevenlerini korkutan bir haber paylaştı.
Araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, hastalığından bahsederek canlı yayına çıkmasının bile bir mucize olduğunu vurgulayarak, sevenlerini çok korkuttu.
Hafta içi her sabah ekrana gelen ve kayıpları bulup cinayetleri çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu araştırmacı-gazeteci Müge Anlı, son yayınında 'şeker hastası' olduğunu duyurdu.