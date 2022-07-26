Müge Anlı'nın erkek kardeşini gören şoke oldu! Bu kadar benzerlik olamaz...
Ekranların sevilen gündüz kuşağı programlarından olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert"i sunan Müge Anlı geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde evleneceğini tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Ardından Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan güzel sunucunun özel hayatı da merak konusu oldu. Gözlerden uzak olan kızını paylaşan Anlı'nın şimdilerde erkek kardeşi ortaya çıktı. İşte güzel sunucuya benzerliği ile şoke eden Efe Anlı...
Yıllardır kendi adını taşıyan programla seyirci karşısına çıkan Müge Anlı geçtiğimiz aylarda canlı yayında evleneceğini açıklamıştı. Sürpriz bir şekilde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Anlı son olarak sosyal medya hesabından soyadını Yüzbaşıoğlu olarak değiştirmişti. Kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olan Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı. Benzerliği ile şoke eden Efe Anlı için güzel sunucu Onun adını ben koydum, bütün hastanede ‘bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diyerek açıklama yapmıştı. İşte haberin detayları..
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlediği konularla sık sık gündeme gelen Müge Anlı hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı. Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı. Ünlü gazetecinin kardeşi ile benzerliği şoke etti. İşte Müge Anlı'nın kardeşi Efe Anlı.
Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını tüm Türkiye'ye duyurmuştu.
Sade bir törenle evlenen Anlı, sevenlerinin ısrarı ile sosyal medya hesabı açmıştı.