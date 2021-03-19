Müge Anlı'nın aradığı kayıp döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in son görüntüleri ortaya çıktı
AYDIN, kayıp döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in bulunması için seferber oldu. 36 yaşındaki adamdan güzel bir haber bekleyen ailesi Müge Anlı'ya da başvurdu. Dört koldan her yerde aranan Ergier'in ormanlık alanda çekilmiş son görüntülerine ulaşıldı.
İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier, geçen salı günü saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gideceğini söyleyerek evinden yaya olarak ayrıldı. Ergier'in, iş yerine gitmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları durumu ailesine bildirdi.
Cep telefonu da kapalı olan Ergier'den 24 saat haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Ergier'in cep telefonu sinyalinin son olarak Kirazlı Mahallesi'nden geldiği belirlendi.
O bölgede arama çalışmaları devam edecek
Bunun üzerine, Kirazlı'nın ormanlık kesimlerinde AKUT ve AFAD'ın da verdiği destekle arama-kurtarma faaliyeti yürütüldü. Drone ile desteklenen kurtarma çalışmasına, havanın kararması nedeniyle dün gece ara verildi. Ekipler bugün aynı bölgede arama çalışmalarına devam edecek.
Öte yandan, bulunması için Müge Anlı'nın da devreye girdiği Berk Ergier'e(36) ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı.