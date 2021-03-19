Müge Anlı'nın aradığı kayıp döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in son görüntüleri ortaya çıktı

O bölgede arama çalışmaları devam edecek

Bunun üzerine, Kirazlı'nın ormanlık kesimlerinde AKUT ve AFAD'ın da verdiği destekle arama-kurtarma faaliyeti yürütüldü. Drone ile desteklenen kurtarma çalışmasına, havanın kararması nedeniyle dün gece ara verildi. Ekipler bugün aynı bölgede arama çalışmalarına devam edecek.