Müge Anlı'dan çok konuşulacak Fenerbahçe tepkisi: Açtı ağzını yumdu gözünü!

Ünlü sunucu Müge Anlı, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile büyük bir kitlenin merakla izlediği ve severek takip ettiği bir isim... Fenerbahçe'de yaşanan kadro dışı kararı gündemdeki sıcaklığını korurken, ünlü sunucu Anlı'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Sıkı bir sarı-lacivertli taraftar olarak bilinen Anlı, canlı yayında kulüp yönetimine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Bakın neler söyledi...