Müge Anlı'dan çok konuşulacak Fenerbahçe tepkisi: Açtı ağzını yumdu gözünü!
Ünlü sunucu Müge Anlı, Fenerbahçe'de yaşanan kadro dışı kararıyla ilgili canlı yayında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Sarı-lacivertli kulübün aldığı kararı eleştiren Anlı, ''Neden kadroya alınmıyor?'' sözleriyle yönetimin tercihine tepki gösterdi. Açıklamaları kısa sürede gündem olurken, futbol kamuoyunda da tartışmalara yol açtı.
Ünlü sunucu Müge Anlı, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile büyük bir kitlenin merakla izlediği ve severek takip ettiği bir isim... Fenerbahçe'de yaşanan kadro dışı kararı gündemdeki sıcaklığını korurken, ünlü sunucu Anlı'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Sıkı bir sarı-lacivertli taraftar olarak bilinen Anlı, canlı yayında kulüp yönetimine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Bakın neler söyledi...
"BİZ SEVİYORUZ KARDEŞİM"
Müge Anlı, İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kalmasına dair konuşurken, "Biz seviyoruz kardeşim" ifadelerini kullandı. Anlı, "Neden İrfan Can'ı kadroya almıyorsunuz?" diyerek yönetimin kararına açıkça tepki gösterdi.
BATSHUAYI'Yİ DE ANDI
Müge Anlı, açıklamalarında sadece İrfan Can Kahveci'ye değil, daha önce Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'ye de değindi. Ünlü televizyoncu, Batshuayi'yi de çok sevdiğini dile getirdi.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından alınan yönetim kararıyla İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, kamuoyunda da bu karara yönelik tepkiler artıyor.