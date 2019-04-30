Müge Anlı'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe yorumu
ATV ekranlarında her gün canlı olarak program yapan Müge Anlı küme düşme sınırında olan Fenerbahçe ile ilgili bomba yorum yaptı.
ATV'de hafta içi her gün yayınlanan programında gündemi değiştiren konulara çözüm bulan bir çok cinayeti çözüme kavuşturan Müge Anlı'dan bu gün canlı yayında bomba Fenerbahçe açıklaması geldi. 14. sırada olan Fenerbahçe ile "Başarısız olanı sevmiyorum" diyen Müge Anlı bununla da yetinmedi bakın Fenerbahçe hakkında hangi açıklamaları yaptı.
Erzurum Arena gazetesince bu yıl 3. düzenlenen Ulusal Palandöken ödülleri sahiplerini buldu. ATV de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3. kere reality ödülüne layık görüldü. Ödülü canlı yayında Burak Çodur'dan alan Müge Anlı Fenerbahçe ile ilgilide bomba açıklama yaptı.
Ödülü alırken Eruzumspor atkısına takılan Müge Anlı konu spordan açılınca "Ben bu yıl ligi takibi bıraktım. Erzurumspor ama bir ara iyi gidiyordu." açıklamasını yaptı.
Anlı Fenerbahçe'nin ligde kalmak için Erzurumspor ile de yarıştığını duyunca bombayı patlattı ve "Biz o duruma mı geldik? Ben takip etmiyorum başarısız hiç bir şeyi sevmiyorum. Ben hayatta kendi kardeşimde olsa tutmam. Ligde takım olarak kim hak ediyorsa kim kazanıyorsa o kalsın.