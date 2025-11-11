Müge Anlı'da son dakika! Kastamonu'da kayıp Huriye ve Osman'dan çok kötü haber

OSMAN'IN CESEDİ NERDE BULUNDU

5 yaşındaki kayıp Osman'ın cesedi Köseali köyü yakınında bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerince, Alantepe ve Köseali köylerinde ormanlık arazideki dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi. Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı Jandarma ekipleri aynı noktada kayıp anne Huriye'yi arıyor.