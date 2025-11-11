Müge Anlı'da son dakika! Kastamonu'da kayıp Huriye ve Osman'dan çok kötü haber
KASTAMONU Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Huriye Helvacı'yı arama çalışmalarından son dakika haberi geldi. Haberi Müge Anlı ATV'de canlı yayında duyurdu. Kadının 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'ya ait olduğu belirlenen ceset bir şelale yatağında bulundu.
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında da aranan Kastamonu'daki kayıp Huriye ve oğlu Osman'dan son dakika haberi geldi. Müge Anlı canlı yayında kötü haberi duyurdu. Canlı yayında yakınları yasa boğulurken, baba yayından çıktı. Şüphelerin odağındaki Hüriye Helvacı'nın yasak ilişki yaşadığı söylenen Mustafa öyle ifadelerde bulundu ki 'cinayet' şüphesi ortaya çıktı.
Kastamonu Bozkurt İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı (43) ile oğlu 5 yaşındaki oğlu Osman günlerdir kayıp olarak aranıyordu. Şüphelerin odağındaki isim ise yasak ilişki yaşadığı söylenen Mustafa isimli kişiydi. Bugün Müge Anlı Mustafa'yı canlı yayınına çıkarırken, son dakika haberi de o yayında geldi.
SON DAKİKA HABERİ
Kastamonu'daki aramalarda kötü haber canlı yayında geldi. 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni arama çalışmaları sırasında ekipler tarafından bulundu. Çocuğu ile birlikte kayıplara karışan 43 yaşındaki Huriye'den ise henüz haber yok.
OSMAN'IN CESEDİ NERDE BULUNDU
5 yaşındaki kayıp Osman'ın cesedi Köseali köyü yakınında bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerince, Alantepe ve Köseali köylerinde ormanlık arazideki dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi. Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı Jandarma ekipleri aynı noktada kayıp anne Huriye'yi arıyor.