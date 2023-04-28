Müge Anlı'da şoke eden olay: Hamileyim dedi dönerciye gitmeye başladı! Gerçek bambaşka çıktı...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Ferdi Özer, 27 yaşındaki eşi Esra Hanım'ın 16 Nisan'da Balıkesir'de kayıplara karıştığını söyleyerek yardım istedi. Genç kadının çocuğu olmadığı için üzüldüğü bu nedenle de hamilelik yalanı söylediği ortaya çıktı.