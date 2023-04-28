Müge Anlı'da şoke eden olay: Hamileyim dedi dönerciye gitmeye başladı! Gerçek bambaşka çıktı...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran genç adam, 7 aydır kendisini "hamileyim" diyerek kandıran eşinin evden kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Eşinin sürekli dönerciye gittiğini söyleyen adam, "Aşerdiği için gittiğini düşünüyordum meğer adama kaçmış" dedi.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Ferdi Özer, 27 yaşındaki eşi Esra Hanım'ın 16 Nisan'da Balıkesir'de kayıplara karıştığını söyleyerek yardım istedi. Genç kadının çocuğu olmadığı için üzüldüğü bu nedenle de hamilelik yalanı söylediği ortaya çıktı.
Hamilelik yalanı söyleyerek bebek alışverişi yapmaya başlayan Esra Özer'in kilo vermesi gerçekleri gün yüzüne çıkardı.
Esra Hanım'ın bir gün evden çıkıp bir daha dönmediğini belirten Ferdi Özer "Eşimin, aşerdiği için sürekli dönerciye gittiğini sanıyordum" diyerek Hasan adlı dönerciye kaçtığını ileri sürdü.
"KIZIMIN ÇOCUĞU OLMADIĞI İÇİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"
Kızının eşi işe gittikten sonra eşyaları ve elektrik süpürgesini alarak evden kaybolduğunu söyleyen anne ise, Esra Hanım'ın çocuğunun olmadığı için psikolojisinin bozulduğunu ileri sürdü.