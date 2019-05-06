Müge Anlı'da şoke eden cinayet Kadriye San'ı cinler mi öldürdü?

Kadriye San'ın ölüm nedeni Adli Tıp'tan gelecek rapor ile kesinleşmesi beklenirken ilk burgular ise talihsiz kadının aç bırakıldığı ve işkenceye maruz kaldığı yönünde. Kadriye hanımın ön otopsi raporlarında midesi ve içi organlarında enfeksiyon ve iltihap bulgularına rastlandı. Bu yüzden ise Kadriye Sar'ın ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.