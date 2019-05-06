Müge Anlı'da şoke eden cinayet Kadriye San'ı cinler mi öldürdü?
ATV'de canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında İzmir'de canice öldürülüp otoyola bırakılan Kadriye San'ın cinayet zanlısı aranırken canlı yayındaki iddialar şoke etti.
İzmir Çeşme otoyolu Limontepe kavşağında ölü olarak bulunan 4 çocuk annesi Kaderiye San'ı öldüren kişi yada kişiler ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında araştırılmaya başlandı. Eşinin ve ailenin iddiası ise kan dondurdu. Kadriye hanım üç harfliler ile konuşuyordu onlar öldürmüş olabilir...
İzmir'de yaşayan 32 yaşındaki 4 çocuk annesi Kadriye San canice öldürüldü. Talihsiz kadının cansız bedeni ise 21 Şubat 2019 İzmir-Çeşme otoyolu Limontepe kavşağında bulundu.
Kadriye San'ın ölüm nedeni Adli Tıp'tan gelecek rapor ile kesinleşmesi beklenirken ilk burgular ise talihsiz kadının aç bırakıldığı ve işkenceye maruz kaldığı yönünde. Kadriye hanımın ön otopsi raporlarında midesi ve içi organlarında enfeksiyon ve iltihap bulgularına rastlandı. Bu yüzden ise Kadriye Sar'ın ölümü kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.
Ailenin iddialarına göre ise Kadriye hanım evden gidiyor ama eşi ibrahim bey kimseye haber vermiyor. İbrahim bey Kadriye hanımın annesine gidip senin kızı çağır aşağıya ben boşanma davası açacağım diyor anne ise Kadriye buraya gelmediğini evde olmadığını söyleyince İbrahim bey evden koşarak ayrılıyor.