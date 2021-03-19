Müge Anlı'da şok anlar! Şahap Örcün'ün arkadaşı Mehmet Ali Tunç: Cup diye içine girdi!
ADANA'da, köprüden baraj suyuna atladığı iddia edilen Şahap Örcün'e hala ulaşılamadı. Örcün'ü arama çalışmaları devam ederken bugün Müge Anlı'da flaş gelişmeler yaşandı.
Müge Anlı'daki olay, Türkiye'yi ekran başına topladı. İddialara göre; Adana'da oturan Şahap Örcün, geçen ay arkadaşı Mehmet Ali Tunç'un kapısını çaldı. Örcün, çok fazla borcu olduğunu söyleyip intihar edeceğini Tunç'a anlattı.
Örcün'ü kararından döndüremeyen Tunç ise 'Ben de seninle intihar edeceğim' ifadesini kullandı. Bunun üzerine ikili, Çatalan Köprüsü'ne çıktı. İddialara göre; Örcün 15 metre yüksekten suya atladı. Tunç ise, söylediğine göre son anda intihar etmekten vazgeçti.
Arkadaşının battığını gören Tunç polisi aradı. Bölgeye ulaşan ekipler, Örcün'ü arama çalışmaları başlattı ancak sonuç alınamadı. Kayıp adamın ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Aile üyeleri Tunç'u suçladı.
Müge Anlı'da Örcün'ün ölmediğine inanan ailesi, Mehmet Ali Tunç'un bir şeyler gizlediğini iddia ederek, Örcün'ün borçları yüzünden ortadan kaybolmuş olabileceğini öne sürdü.