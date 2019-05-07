Müge Anlı'da şaşkınlık veren cinayet "Kadriye San'ı cinler mi öldürdü?"

İzmir Çeşme otoyolu Limontepe kavşağında ölü olarak bulunan 4 çocuk annesi Kaderiye San'ı öldüren kişi yada kişiler ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında araştırılmaya başlandı. Eşinin ve ailenin iddiası ise kan dondurdu. Kadriye hanım üç harfliler ile konuşuyordu onlar öldürmüş olabilir!