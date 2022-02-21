Müge Anlı'da Osman Küçük cinayeti babasının alnına 'Adam değilsin' yazan Batuhan Küçük katil mi?
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programı İzmir cinayeti masaya yatırıldı babası Osman Küçük'ün alnına 'Adam değilsin' yazan Batuhan Küçük akrabaları tarafından babasıyla mal kavgasına girmekle suçlandı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine karmaşık olaylar ağıyla örülen bir cinayeti masaya yatırıyor. İzmir Urla'da cinayete kurban giden 58 yaşındaki Osman Küçük adlı şahsın akrabaları cinayetin detaylarının aydınlatılması talebiyle Müge Anlı'ya başvurdu. Programa katılan akrabaların karşısında ise, Osman Küçük'ün cinayetten önce kavga ettiği oğlu Batuhan Küçük yer aldı. Batuhan Küçük, amca ve halalarının karşısında, canlı yayında, babasının öldürülmesinden evvel sorun yaşadıklarını, babasının alnına keçeli kalemle 'Adam değilsin' ifadeleriyle küfür yazdığını kabul etti. Peki Osman Küçük cinayetinde katil kim? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünden çarpıcı detaylarla Osman Küçük cinayeti dosyası...
İzmir'de tüyler ürperten cinayet... Osman Küçük baltayla parçalanmış: Hafta içi her gün canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 21 Şubat Pazartesi günü ATV ekranlarına getirilen yayınında iki çocuk babası ve inşaat işçisi olarak hayatını idame ettiren, eşiyle sıkıntıları olduğu akrabalarınca gündeme getirilen ve çocukları kimsesizler yuvasında büyüyen; İzmirli Osman Küçük cinayeti gündeme getirildi.
İzmir’in Urla ilçesinde boş bir evde cansız bedeni bulunan Osman Küçük’ün (58) uğradığı baltalı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği tespit edilirken, birlikte alkol içtiği ileri sürülen ve kayıplara karışan yakın arkadaşı Cafer İçer de cinayet şüphelisi olarak polis ekiplerince her yerde aranıyor.
Amcasının katilinin bulunmasını isteyen yeğen Gülçin Alan ve Osman Küçük'ün kardeşleri Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurdu.