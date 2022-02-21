Müge Anlı'da Osman Küçük cinayeti babasının alnına 'Adam değilsin' yazan Batuhan Küçük katil mi?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine karmaşık olaylar ağıyla örülen bir cinayeti masaya yatırıyor. İzmir Urla'da cinayete kurban giden 58 yaşındaki Osman Küçük adlı şahsın akrabaları cinayetin detaylarının aydınlatılması talebiyle Müge Anlı'ya başvurdu. Programa katılan akrabaların karşısında ise, Osman Küçük'ün cinayetten önce kavga ettiği oğlu Batuhan Küçük yer aldı. Batuhan Küçük, amca ve halalarının karşısında, canlı yayında, babasının öldürülmesinden evvel sorun yaşadıklarını, babasının alnına keçeli kalemle 'Adam değilsin' ifadeleriyle küfür yazdığını kabul etti. Peki Osman Küçük cinayetinde katil kim? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünden çarpıcı detaylarla Osman Küçük cinayeti dosyası...