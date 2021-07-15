Müge Anlı'da ortaya çıkan Büyükşen cinayetinde son dakika tutuklama gelişmesi
Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi.... ATV Müge Anlı'nın programında günlerce konuşulan Büyükşen çifti cinayetinde son gelişmelere göre şüphelilerin HTS (iletişim) kayıtları ile WhatsApp yazışmalarının dökümlerine ulaşılıp, sorgulamalar yapılma kararının ardından bugün tutuklamanın gerçekleştiği öne sürüldü.
Müge Anlı’nın programında günlerdir Türkiye’nin konuştuğu Büyükşen Cinayeti olayında bugün bir tutuklama gelişti..., Gelen haberlere göre cinayetin şüphelilerinden olan Mehmet Ali’nin tutuklandığı ve giderken verdiği röportajda “hata ettim” dediği öne sürüldü...
WhatsApp soruşturması kararı
Müge Anlı'nın programında da günlerce konuşulan Büyükşen çifti cinayeti il ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konya'da Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor. Şüphelilerin HTS (iletişim) kayıtları ile WhatsApp yazışmalarının dökümlerine ulaşılıp, sorgulamalar yapılırken, adreslerde ele geçirilen av tüfekleri ise incelemeye alındı.
Kar maskeli biri çifte ateş etti
Olay, 3 Eylül 2018’de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.
Saldırgan, kızları Büşra'ya dipçik ile vurdu
Çiftin kızları Büşra Büyükşen'in (24) iddiasına göre, saldırgan Büşra Büyükşen'e de tüfeğin dipçiğiyle vurdu. Ölmüş gibi davranıp kurtulduğunu öne süren Büşra Büyükşen, yoldan geçen komşularının aracına binip, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.