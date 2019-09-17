Müge Anlı'da olay yaratan Palu ailesi davası! Tuncer Ustael kayıp Meryem'in yerini söyledi
Müge Anlı'nın programına çıkarak yaşadıklarıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi davasında çok ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Kocaeli'de 6 kişilik Palu ailesinin yargılandığı davada savunma yapan enişte Tuncer Ustael, kayıp Meryem Tanhal'ın cesedinin Tütünçiflik Sahili'nde bulunabileceğini söyledi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesinin yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.
Hakim karşısına çıktılar
Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul'da Müge Anlı'nın programında canlı yayındayken gözaltına alındı.
Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu mahkemece serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geniş güvenlik önlemleri alındı
Tutuklu olarak yargılanan 'Palu ailesi'nin 6 üyesi Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 3. Celsesi için geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.