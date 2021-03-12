Müge Anlı'da mide bulandıran olay! 20 yıllık enişte ormanda tecavüz etti çıplak fotoğraflarını çekip...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yıllarca eniştesi tarafından istismar edilen Abdurrahman Çığ'ın olayı tüyleri diken diken etti. İddialara göre, ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından maddi ve manevi anlamda istismar gören Abdurrahman Çığ, bir ormanda tecavüze uğradı. İstismar, işkence ve dolandırma iddialarının bulunduğu olay, Türkiye’nin konuştuğu Palu Ailesi’ni hatırlattı. Akılalmaz olaylar zincirinde flaş bir gelişmesi yaşandı. Abdurrahman Çığ'a yapılan şantajın görüntüleri ortaya çıktı.