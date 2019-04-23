Müge Anlı'da mehir cinayetinde yeni gelişme! Cinayetin arkasında yasak aşk mı var

-Az önce söylendi ya Ertuğrul Ekmekçi'nin evi bilinmiyor. Nasıl bilinmiyorlar iki sokak ötesinde evleri var Ekmekçi'nin. Ayrıca Mehmet Ali'nin de yakını amcasının kızı annesi yani gelim Betül'ün akrabası. İkincisi cenazeye bakılmadı söylemleri evet hiç bakmadılar. Hatta gelin hanım kucağında çocuğuyla oyun oynadı bizimde tuhafımıza gitti bu işte 10 yıllık gelin neden hiç ağlamıyor neden diye tuhafımıza gitti.