Müge Anlı'da mehir cinayetinde Uğur Büyükşen hakkında şok iddia!Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen'in katili...

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında 3 Eylül 2018 tarihinde Konya'da maskeli şahıslar tarafından canice öldürülen Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen'in katil yada katilleri aranmaya devam ediliyor. Her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ederken Betül Büyükşen'in amcası Şükrü Büyükdoğrucan'ın mehir ile ilgili söyledikleri şok etkisi yaptı. Gözler yine çiftin oğlu Uğur Büyükşen'e çevrildi. Cinayeti Uğur Büyükşen'mi işledi? Betül Büyükşen neden doğruları söylemiyor? Kayıp 80 bin TL nerede kim aldı?