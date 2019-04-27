Müge Anlı'da mehir cinayetinde şoke eden swamp raporu detayları! Katil Uğur Büyükşen mi?
ATV'de yayınlanan Müge Anlı programında Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen'in cinayetten sonra ortaya çıkan swamp raporunun detayları damga vururken, ortaya çıkan en büyük iki şüpheli ise herkesi şoke etti.
ATV'de hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert Programında 3 Eylül 2018 tarihince canice öldürülen Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen'in katil yada katilleri aranıyor. Cinayet ile ilgili ipuçları ise katil yada katillerin çok uzakta olmadığı yönünde. Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen canlı yayında swamp raporunun detylarını anlattı ve çıkan sonuç sonrası iki büyük şüpheliyi açıkladı. Peki çiftin katilleri kim? Uğur Büyükşen ve Betül Büyükşen cinayetin neresinde yer alıyor. Büşra Büyükşen'in bildiklerini neden söylemiyor? Detaylar haberimizde....
3 Eylül'de öldürülen Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen'in incelenen kriminal raporunda 4 kişinin üzerinde barut izine rastlanmıştı. Ancak swapm izi çıkan 4 kişi ise tutuklanmamış serbest bırakılmıştı. Barut izi çıkan kişiler arasında ise Uğur Büyükşen,Betül Büyükşen ve Ertuğrul İpekçi bulunuyor. En çok merak edilen konunun üzerine giden Müge Anlı ve ekibi olayın kilit ismi olarak da Büşra'nın verdiği ifadede olduğunu söyledi. Büşra'nın biri yada birilerini koruduğu şüphesi de her geçen gün ortaya çıkan detaylar ile arttı.
Canlı yayında swamp raporunun detaylarını anlatan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen "Bir kişinin hem yüzünde, ellerinde ve elbisesinde atış artığı görüyorsam , bu bir cinayet ise bu kişi bizim için birinci dereceden zanlıdır. O nedenle Betül ve Uğur bana göre bu barut atıklarının kendi bedeninde olmasını bir şekilde açıklayabilmeleri gerekiyor. " açıklamasını yaptı.
Ancak gelin Betül'de çiftin oğlu Uğur'da bu sorunun cevabını veremedi. Nejla Büyükşen'in annesi ise ilk günde bu cinayetin mehirden dolayı işlandiği söyledi. Ortaya çıkan yeni tanık ise Ertuğrul Ekmekçi hakkında şok bilgiler verdi.