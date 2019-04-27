Müge Anlı'da mehir cinayetinde şoke eden swamp raporu detayları! Katil Uğur Büyükşen mi?

Canlı yayında swamp raporunun detaylarını anlatan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen "Bir kişinin hem yüzünde, ellerinde ve elbisesinde atış artığı görüyorsam , bu bir cinayet ise bu kişi bizim için birinci dereceden zanlıdır. O nedenle Betül ve Uğur bana göre bu barut atıklarının kendi bedeninde olmasını bir şekilde açıklayabilmeleri gerekiyor. " açıklamasını yaptı.