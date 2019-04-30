Müge Anlı'da kördüğüm olan Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen cinayeti katili Ertuğrul Ekmekçi mi?
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kızlarının önünde canice öldürülen Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen katili aranmaya devam edilirken Ertuğrul Ekmekçi'in verdiği ifadedeki çelişkiler dikkatleri üzerine çekti.
Konya'da 3 Eylül 2018 tarihinde maskeli şahıslar tarafından canice öldürülen Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen'in geçen hafta ortaya çıkan swamp raporundan sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Ertuğrul Ekmekçi'nin elinde çıkan yoğun şekilde sawamp izleri ve verdiği çelişkili ifadeler ile dikkatleri üzerine çekti. Çiftin kızı Büşra'nın çelişkili konuşmalarda devam ederken Büşra'nın bir yada bir kaç kişiyi koruduğu şüphesi dahada yoğunlaştı. Peki Büşra kimi neden koruyor? Büşra tehdit edildiği için mi zanlının kim olduğunu söylemiyor? Ertuğrul Ekmekçi cinayetin neresinde. Büşra'nın yasak aşkı mı bu cinayete sebep oldu. Bütün detaylar haberimizde...
Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin cinayeti ile ilgili kriminal raporunda rastlanan swamp iziyle ilgili 4 kişiden biri de aynı köyde oturan Ertuğrul isminde bir gençti. Yayına katılan Ertuğrul'un abisi Mevlüt bey kardeşinin daha önce katıldığı bir eğlencede silah sıktığını söylemiş "Ertuğrul'un cinayetten bir gün önce komşumuz Mahmut Çavdarcı'nın oğlunun eğlencesinde tüfek attığını gören arkadaşları var" açıklamasını yapmıştı.
Ertuğrul'un abisinin bahsettiği eğlencedeki evin sahibi Mahmut bey ise "Ben Ertuğrul'un tüfek attığını görmedim ama abisinin gördüm. Oğlum görmüş arkadaşları Ertuğrul'un tüfek attığını. Bizim eğlencemiz cinayetten 3 gün önce Cuma günü oldu. Pazartesi günü Dünürlerimize oturmaya gittik kaynım gelip Metin Büykşen'in vurulduğunu söyledi. Komşu olarak oradan ayrıldık cinayet evine ziyarete gittik. Cenaze çıktıktan sonra odayı toplayabilirsiniz dediler ben, Muhammet Çavdarcı, Murat, Uğur Büyükşen ve Betül beraber odayı toplamak için. Ertuğrul da vardı beraber topladık odayı.Bizim eğlencemiz cinayetten 3 gün önce durmaz o kadar swamp izi." açıklamalarını yaptı.
Canlı yayında Müge Anlı tarafından okunan Ertuğrul'un savunması ise şöyle" Cinayetin işlendiği gün Konya'da gara gittim gardan sonra köy otobüsüne binip köye geldim. Annem Abdurrahman amcalardaymış. Anahtarı annemden alıp eve geldim saatleri hatırlamıyorum. Duşa girdim duştan çıktıktan sonra amcamın oğlu Alperen aradı kapının önüne çıktım. Evin önünde Alperen ile biraz sohbet ettik hava kararmıştı.