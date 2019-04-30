Müge Anlı'da kördüğüm olan Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen cinayeti katili Ertuğrul Ekmekçi mi?

Konya'da 3 Eylül 2018 tarihinde maskeli şahıslar tarafından canice öldürülen Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen'in geçen hafta ortaya çıkan swamp raporundan sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Ertuğrul Ekmekçi'nin elinde çıkan yoğun şekilde sawamp izleri ve verdiği çelişkili ifadeler ile dikkatleri üzerine çekti. Çiftin kızı Büşra'nın çelişkili konuşmalarda devam ederken Büşra'nın bir yada bir kaç kişiyi koruduğu şüphesi dahada yoğunlaştı. Peki Büşra kimi neden koruyor? Büşra tehdit edildiği için mi zanlının kim olduğunu söylemiyor? Ertuğrul Ekmekçi cinayetin neresinde. Büşra'nın yasak aşkı mı bu cinayete sebep oldu. Bütün detaylar haberimizde...