Müge Anlı'da kan donduran sözler! Kardeşimin cesedi banyodayken benimle ilişkiye girdi

Müge Anlı'da skandal olaylar yaşanmaya devam ediyor. Sevgilisinin 2017 yılında kardeşini öldürdüğünü ve cesedi tuvalette saklayarak her gün suladıklarını iddia eden Fatma Karadağ'dan yeni açıklamalar geldi. Karadağ, kardeşinin cesedi tuvaletteyken katil olmakla suçladığı sevgilisinin kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mehmet Karahan'ın kaybıyla ilgili bir süredir sevgilisini katil olmakla suçlayan Fatma Karadağ yeni açıklamalarda bulundu. İddiasına göre sevgilisi Cemal Durmaz, maddi ve manevi tüm hayatlarını mahvetmiş; bununla da kalmayarak döverek kardeşinin ölümüne sebep olmuştu. Sevgilisinin kendisini dolandırıcılık faaliyetlerine de alet ettiğini ileri süren Karadağ, çıplak fotoğraflarını çektiği kadınlara Cemal Durmaz'la birlikte şantaj yaptıklarını da itiraf etmişti.

Ağzımı yastıklara dayadı

Açıklamaları ve iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Fatma Karadağ, Müge Anlı'ya bir yeni açıklamada daha bulundu. "Kardeşimi her sabah çiçek gibi suladık" diyen Karadağ, "Kardeşimin ölüsü tuvaletteyken benimle ilişkiye girdi. Beraber olmaya zorladı. Bunları yaptırdı. Ben yine sesimi çıkaramadım. Çünkü ağzımı yastıklara dayadı. Banyoda soğuk suların altında kaldım" şeklinde konuştu.

Cenazeyi bağ evine gömmüş olabilir

Kardeşi Mehmet Karahan'ın iki kişi tarafından halıya sarılıp traktörle gömülmeye götürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, cenazenin gömüldüğü yere ilişkin de bilgi verdi. Karadağ, "Cemal kardeşimin cenazesini taşıyacağı zaman çaycı arkadaşı Hasan'dan traktörünü istemişti. Hasan'ın bağ evinin olduğu yere gömmüş olabilirler. Oradan şüpheleniyorum" dedi.