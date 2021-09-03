Müge Anlı'da inanılmaz olay! 21 yaşındaki Ülkü 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı! 8 yıldır birliktelermiş
AMASYA'da 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk sırra kadem bastı. Genç kızın, babasının da arkadaşı olan ve kendisine ortaokulda öğretmenlik yapan 60 yaşındaki adamla kaçtığı ortaya çıktı. Müge Anlı'ya evlilik cüzdanını gönderdiler...
Müge Anlı canlı yayınında akılların almayacağı bir olay daha yaşandı. Amasya'da 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk sırra kadem bastı. Genç kızın, 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçtığı iddia edildi. Ülkü'nün ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı! Gelen mesaj ise herkesi şaşırttı.
ATV'de milyonların takip ettiği Müge Anlı'ya katılanlar birbirinden değişik hikayeleri ile gündeme geliyor. 3 Eylül Cuma günü yayınlanan programa katılan aile de 21 yaşındaki kızları Ülkü Kübra'yı arıyor.
Amasya'da yaşayan 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk, 4 gün önce ortadan kayboldu. Genç kızdan bir daha da haber alınamadı. Telaşlanan Türk'ün ailesi Müge Anlı'nın programına katıldı. Genç kızın bulunmasını istedi.
8 yıldır birliktelermiş!
21 yaşındaki genç kızın 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçtığı iddia edildi. Ülkü ve yaşlı adamın 8 yıldır birlikte oldukları ileri sürüldü. Stüdyodaki herkes şaştı kaldı.