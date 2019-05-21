Müge Anlı'da bir mucize daha! 60 yıl sonra evlatlık verilen oğlunu kavuştu

Hafta içi her gün Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanan programında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, 60 yıl sonra bir mucizenin gerçekleşmesini sağladı. 1959-60 yıllarından yaklaşık 1 yaşındayken evlatlık verilen Bedir bey 60 yıl sonra annesi Balı Civelek'i ve ailesine kavuştu. Mucize gibi olan bu kavuşma, Müge Anlı ve izleyicilerini gözyaşlarına boğdu...