Müge Anlı'da Betül'ün aşk mesajı çıktı! Büşra Büyükşen başörtüsünde açık verdi

Çiftin doktor olan oğulları Osman Büyükşen'in çarşamba günü Müge Anlı'nın canlı yayınındaki isyanı sonrası olay sosyal medyada en çok konuşulan vaka oldu. Esrarengiz cinayetin şüphelileri olan 2 kardeşinin arasında kalan doktor şunları söylemişti:

-"Şüphelilerin 2'si de kardeşim ben ne yapayım. Ben bu dosyayı araştırmak istifa etmek istedim pandemi sebebiyle istifa edemedim. Ücretsiz izin istedim vermediler. Ne yapayım ben. Devletim çözsün istedim. Buraya çıkarsam anneme babama iftira atarlar dedim. Sonra çaresiz kaldım buraya çıktım. Annem sizi çok seviyordu. Sizi izleyen anneme niye bu programı izliyorsunuz dedim. Valla dedim. 6 ay sonra ben çıktım.

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