Müge Anlı'da Asım Bayram cinayeti ile ilgili kan donduran yeni detaylar
ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp dosyasından cinayet dosyasına dönüşen Asım Bayram olayı ile ilgili mahkemeden yeni bir karar geldi. Cinayet zanlısı Murat Güneş'in savunması ise kan dondurdu.
22 Ocak günü evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 82 yaşındaki Asım Bayram'ı Müge Anlı ve Tatlı Sert programında aramaya başlanmıştı. Müge Anlı'ya da yapılan ihbar üzerine Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Asım Bayram'ın cesedi toprağa gömülmüş halde bulunmuştu. Katil zanlıları olarak tutuklanan Umut Armağan İbişoğulları (21) ve Murat Güneş (30) ile tutuksuz yargılanan İrfan Çelik (56) hakkında mahkemeden yeni bir karar geldi. Zanlı Murat Güneş'in ifadesi ise kan dondurdu.
Antalya’da yaşayan emlak zengini 82 yaşındaki Asım Bayram'ın 8 parçaya ayrılıp, ormanlık alana gömülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan Murat G. nin açıklamaları ise şoke etti.
Ormanlık alana götürüldüğü tespit edildi
Antalya'da yaşayan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu, 22 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, çok sayıda gayrimenkulü bulunan Bayram'ın yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmak üzere, üzerinde 600 bin lira ile 07 GN 817 plakalı otomobiliyle evden çıktığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Asım Bayram'ın son olarak Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlıkta görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 25 Şubat'ta bölgede inceleme yapıldı.
8 parçaya bölünmüş cesedi bulundu
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asım Bayram'ı bulmak için 11 Mart'ta ise Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama yaptı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 8 parçaya bölünmüş ve toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, Bayram’a ait olduğu tespit edildi.