Müge Anlı'da aranıyordu! Kayseri'de tandırı kazan ekipler şok oldu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.