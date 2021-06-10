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Müge Anlı'da aranıyordu! Kayseri'de tandırı kazan ekipler şok oldu

İhlas Haber Ajansı
Müge Anlı'da aranıyordu! Kayseri'de tandırı kazan ekipler şok oldu

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Mehmet-Firdevs Turhan çiftinden kötü haber geldi.

Müge Anlı'da aranıyordu! Kayseri'de tandırı kazan ekipler şok oldu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

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Müge Anlı'da aranıyordu! Kayseri'de tandırı kazan ekipler şok oldu

Cinayet dedektifleri, yapılan araştırmalar sonucunda Turhan çiftinin öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

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Müge Anlı'da aranıyordu! Kayseri'de tandırı kazan ekipler şok oldu

Dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesinde bulunan evlerinde arama yaptı. 

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Müge Anlı'da aranıyordu! Kayseri'de tandırı kazan ekipler şok oldu

Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı.

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