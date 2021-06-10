Müge Anlı'da aranıyordu! Kayseri'de tandırı kazan ekipler şok oldu
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan Mehmet-Firdevs Turhan çiftinden kötü haber geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
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Cinayet dedektifleri, yapılan araştırmalar sonucunda Turhan çiftinin öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaştı.
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Dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesinde bulunan evlerinde arama yaptı.
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Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı.
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