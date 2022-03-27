Müge Anlı'da aranan Rizeli Dursun Zehir 5 bin lira için öldürülmüş Torunu Kerim Bekar azmettirici
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Rizeli Dursun Zehir cinayete kurban gittiği ve vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı. Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın azmettirdiği ortaya çıkan cinayette, Kerim'n arkadaşı Yasin Şanal'ın 71 yaşındaki Dursun Zehir'i 5 parçaya böldüğü detayı tüyler ürpertti.
RİZE'de gerçekleşen cinayet kan dondurdu! ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelen Dursun Zehir cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı. 6 Kasım 2021 tarihinden beri evine dönmeyerek kayıp olarak aranan Dursun Zehir’in cebindeki 5 bin Türk lirası için testereyle 5 parçaya bölerek öldürdüğünü itiraf eden Yasin Şanal ve öldürmesi için azmettiren torunu Kerim Bekar tutuklandı. Vahşetin ayrıntıları ise tam anlamıyla şoka uğrattı!
Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de kızı Fatma Bekar'ın Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Dursun Zehir'in ölümüyle ilgili biri torunu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
Torun Kerim Bekar azmettirici, katil Yasin Şanal ise arkadaşı: Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar (21), Yasin Şanal (24), Enes Günyüzlü ve taksici Serkan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yasin Şanal, işlediği cinayeti itiraf etti. Kendisini cinayete Bekar'ın azmettirdiğini iddia eden katil zanlısı Şanal, Zehir'i cebindeki 5 bin lira için öldürdüğünü söyledi.
Olayda adı geçen taksici Serkan Yoğurtçu ise Kerim Bekar'a sanal bir internet sitesinde bahis oynayabilmesi için kredi çekmek istediği farklı bir mevzuda yardımcı olduğunu, diğer kişi Enes G. ise olaylardan haberi olmadığını ancak Dursun Zehir'i arkadaşı Yasin Şanal'ın öldürmüş olabildiğini ileri sürdü.