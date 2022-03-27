Müge Anlı'da aranan Rizeli Dursun Zehir 5 bin lira için öldürülmüş Torunu Kerim Bekar azmettirici

RİZE'de gerçekleşen cinayet kan dondurdu! ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelen Dursun Zehir cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı. 6 Kasım 2021 tarihinden beri evine dönmeyerek kayıp olarak aranan Dursun Zehir’in cebindeki 5 bin Türk lirası için testereyle 5 parçaya bölerek öldürdüğünü itiraf eden Yasin Şanal ve öldürmesi için azmettiren torunu Kerim Bekar tutuklandı. Vahşetin ayrıntıları ise tam anlamıyla şoka uğrattı!