Müge Anlı'da aranan Hatice Tusu'nun cansız bedeni korkunç halde bulundu
AYDIN'ın Didim ilçesinde 10 Ekim gecesinden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'dan (50) kötü haber geldi. Müge Anlı'da aranan Hatice Tusu'nun cansız bedeninin bulunduğu açıklandı. Tusu'nun öldürüldüğü belirlendi. Peki, Hatice Tusu'yu kim öldürdü?
AYDIN Didim’de yaşayan ve 10 Ekim gecesinden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu’nun (50) cansız bedeni bulundu.
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Edinilen bilgiye göre; Didim’in Efeler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi emekli hemşire Hatice Tusu’yu arayan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı.
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Tusu’yu tanıyanların da ifadesine başvuran Didim polisi, Tusu’nun son görüldüğü erkek arkadaşı emekli bankacı olan Suat A.'yı (58) Denizli Sitesi mevkiinde bulunan bir kafeteryada yakaladı.
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Gözaltına alınan Suat A., sorgusunda cinayeti itiraf etti.
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