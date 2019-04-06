Müge Anlı, Zekai Turhal cinayetini araştırırken fuhuş çetesini mi çökertti?

Canlı yayına bağlanan Ali bey ise sabah bilinmeyen bir numaradan arama olduğunu ama açmadığını söyledi. Ali bey Ejder'in kendisini aradığını "Eniştem rahatsız eve gelmemiş bir inşaata bak belki düşmüştür bir yere dedi.Bende gidip baktım konteyner ışıklar da yanıyordu. Kapı da kilitli değildi açtım baktım Zekai beyi gördüm" dedi.