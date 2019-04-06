Müge Anlı, Zekai Turhal cinayetini araştırırken fuhuş çetesini mi çökertti?
Müge Anlı ve Tatlı Sert programında Zekai Turhal cinayetini araştırırken her detayı şoke eden kadın ticareti olayı gündeme damga vurmaya devam ederken cinayetin arkasında çıkan ayrıntılar Müge Anlı dahil herkesi şoke etti.
ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında Zekai Turhal cinayeti araştırılmaya devam ediyor. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 8 Şubat 2019 tarihinde 58 yaşında 4 çocuk babası Zeki Turhal çalıştığı bekçi kulübesinde 16 el ateş edilerek öldürülmüştü. Olayın perde arkası araştırırken, canlı yayında öldürülen Zekai Turhal dahil 3 kişinin kadın ticareti yaptığı ortaya çıktı. Müge Anlı'yı bile dehşete sokan olaylar zincirinde programa gelen yeni ihbarlar canlı yayında herkesi şoke etti. Peki Zekai Turhal cinayetin ardında fuhuş çetesi ve yasak aşk mı var? Zekai Turhal kim neden öldürdü? Kayıbirader Ejder cinayetin arkasındaki isim mi? İşte detaylar...
8 Şubat 16 kurşunla öldürülen Zekai Turhal cinayetinin ayrıntıları herkesi şoke etmeye devam ediyor. Kadın ticaretinden yasak aşka kadar uzanan ihbarların ardı arkası kesilmiyor. Programa katılan Zekai Turhal'ın eşi Ümmüş hanım kardeşi Ejder beyden şüpheleniyor. Ümmüş hanımın bir diğer iddiası da Ejder beyin kadın ticaretinde kullandığı kadınlardan bir tanesinin eşi Zeki beyi öldürmüş olabilir. Ejder bey ise bu iddiaların hepsini yalanlıyor.
Öldürülen Zekai Turhal'ın kayın validesi ise "Ümmüş neden doğruyu konuşmuyor Ali'yi aradı o gün Ümmüş iki kere ama Ali açmadı. Ondan sonra Ejder'i aradı.Niye öldüğü gün telaşa düştün.Öldürüldüğü gün Pakize ise eve gelmedi " açıklamalarını yaptı.
Canlı yayına bağlanan Ali bey ise sabah bilinmeyen bir numaradan arama olduğunu ama açmadığını söyledi. Ali bey Ejder'in kendisini aradığını "Eniştem rahatsız eve gelmemiş bir inşaata bak belki düşmüştür bir yere dedi.Bende gidip baktım konteyner ışıklar da yanıyordu. Kapı da kilitli değildi açtım baktım Zekai beyi gördüm" dedi.