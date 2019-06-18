Müge Anlı yeni işini resmen duyurdu! Bu sefer kayıpları bulmayacak
ATV ekranlarında yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, yaz sezonu boyunca yeni bir yarışma programı sunacak.
11 yıldır kayıpları bulmasıyla Türkiye'de adını geniş kitlelere duyurmayı başarmış olan Müge Anlı, yeni işini açıkladı. ATV ekranlarında yarışma sunacağını açıklayan Müge Anlı, farklı bir formatta ilk kez sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
11 yıldır sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dışına çıkacak olan ünlü sunucu, Tamer Karadağlı'nın eski programı 'Güven Bana'yı sunacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta sonu çekimlerin yapılmaya başlandığını dile getiren Müge Anlı, henüz yayınlanacak gün ve saatin belli olmadığını belirtti.
Bulduğu kayıplar, açığa çıkardığı cinayetler ve kavuşturduğu aileler ile izleyenlerinin gönlünde taht kurmayı başaran Müge Anlı'nın yeni programı şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Peki Müge Anlı kimdir?
Müge Anlı kimdir?: Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur.