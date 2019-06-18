Müge Anlı yeni işini resmen duyurdu! Bu sefer kayıpları bulmayacak

11 yıldır sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dışına çıkacak olan ünlü sunucu, Tamer Karadağlı'nın eski programı 'Güven Bana'yı sunacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta sonu çekimlerin yapılmaya başlandığını dile getiren Müge Anlı, henüz yayınlanacak gün ve saatin belli olmadığını belirtti.