Müge Anlı Tuğba Özbek'in DNA sonuçlarını açıkladı yine sonuç şok etti
ATV Müge Anlı Tatlı Sert programında babasını arayan Tuğba Özbek'in DNA testi açıklandı sonuç bakın ne çıktı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında bugün canlı yayında babasını arayan Tuğba Özbek'in DNA testi sonucu açıklandı. Tuğba Özbek'in babası kim? Muhammed Şerif Tuğba Özbek'in babası mı? Müge Anlı DNA sonucunu canlı yayında açıkladı.
25 yaşındaki 4 çocuk annesi Tuğba Özbek hiç görmediği babasını bulmak için ATV'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Çocukluğunun çok zor geçtiğini anlatan Tuğba Hanım, baba hasretini sonlandırmak istedi. "O boşluğu doldurmak istiyorum" diyen Tuğba Özbek'in babası bulmak için canlı yayına katıldı.
İlk önce yayına telefonla bağlanan ardından da stüdyoya gelen Nedim Beye DNA testi yapılmış ancak Nedim bey Tuğba'nın babası çıkmamıştı. Bu gün ise açıklanan DNA testi ile Muhammed Şerif'in Tuğba'nın babası mı sorusunun cevabı arandı.
Canlı yayında DNA testi sonucunu açıklayan Müge Anlı, canlı yayında "Zor bir DNA testi. Baba hayatta olmadığı için bir kız ve bir erkek kadeşten DNA örneği alındı. Tuğba'dan DNA örneği alındı anneden DNA örneği alındı ve bununla ilgili bir çalışma yapıldı." açıklamasını yaptı.