Müge Anlı Tuğba Özbek'in DNA sonuçlarını açıkladı yine sonuç şok etti

Canlı yayında DNA testi sonucunu açıklayan Müge Anlı, canlı yayında "Zor bir DNA testi. Baba hayatta olmadığı için bir kız ve bir erkek kadeşten DNA örneği alındı. Tuğba'dan DNA örneği alındı anneden DNA örneği alındı ve bununla ilgili bir çalışma yapıldı." açıklamasını yaptı.