Müge Anlı tepemin tası atarsa yakarım deyip konuğu yerin dibine soktu çıkardı

Müge Anlı ATV'de yayınlanan Tatlı Sert programında canlı yayında çileden çıktı. 'Tepemin tası atarsa' diyen Müge Anlı'nın harbiden tepesinin tası attı. Dursun Zehir'in akrabasına patlayan Müge Anlı Hakan Şahin'i yerin dibine sokup çıkardı.

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında öldürüldüğü ortaya çıkan Dursun Zehir ile ilgili son gelişmeler paylaşıldı. Yayın sırasında Müge Anlı'nın kan şekeri tavan yaptı ve programın konuğu olan Hakan Şahin'e patladı. 'Siz nereye varmaya çalışıyorsunuz' diyen Müge Anlı'nın kendi deyimiyle tepesinin tası attı. Hakan Şahin'in yeğeni Kerim Bekar ile ilgili dile getirilen hemen her iddiayı yalanlayınca Müge Anlı sesini yükseltip parmak sallayarak şunları söyledi:

-Hakan bey siz buraya geldiğinizden beri nereye varmaya çalışıyorsunuz. Açık konuşun. Ben çok sabırlı bir insanım. Benim tepemin tası attığı zaman var ya dünyayı yakarım bilir herkes. Kerim için dedesi ölmüş şimdi başka şey söylüyorsunuz. Varmaya çalıştığınız nokta nedir sizin? Bunun için süper zeki olmaya gerek yok.

-Bilmiyorsunuz da söylediğiniz fikri bile 'ben mi suçluyum' diyorsunuz. Siz neyin tartışmasını yapıyorsunuz. Bir düşünmüşsünüzdür. Tamam düşündünüz sonuç ne? Aynı şeyi söylüyoruz neyin tartışmasını yapıyor insanların üzerine saldırıyorsunuz geldiğinizden beri.

-Bana Şevki hocaya laf söyleyene kadar dönünde Adem'e 'evde miydi' diye bir sorun. İşinize gelene inanacağız işimize gelmeye inanmayacağız. Biz niye bu tartışmayı yapıyoruz. Geldiğinizden beri hep karşılıklıymış gibi tartışıyoruz. Sen ortaya attın ben atmadım ki. Ben gayet iyi anladığımı düşünüyorum da niye anlaşılamadığımızı düşünüyorum.

-Sıkılıyorum bazen ya... Neyle uğraşacağımı şaşırıyorum. Bütün hayatımız geçiyor burda. Sinir stres içinde. Senin amcan ya... Sen soracaksın.