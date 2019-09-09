Müge Anlı Tatlı Sert'teki Ayşe Altuntaş olayında flaş gelişme! Mezar kazmış
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programın'da, sırra kadem basan Ayşe Altuntaş olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı, bir mezar kazıldığı ortaya çıktı.
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 18 Temmuz tarihinde kaybolan Ayşe Altuntaş'ı arama çalışmaları devam ederken geçen hafta canlı yayın sonra Sultangazi İçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Mehmet Taşdelen ile ilgili son dakika yeni bir gelişme yaşandı.
Ayşe Altuntaş 18 Temmuz'da sabah saat 5:30 civarında İstanbul Sultangazi'deki kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Kızı Fadime ise annesinin teyze oğlunu Mehmet Taşdelen aramasıyla olaylar zinciri başlamıştı.
Mehmet Taşdelen serbest bırakıldı : Olayların merkezinde olan ve baş şüpheli olarak görülen Mehmet Taşdalen cuma günü savcının ifadesini aldıktan sonra tutuklanmak talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ise bir tutuklama kararı çıkmadı. Mehmet Taşdelen adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Mehmet Taşdelen ise bu gün programa katılmadı ve memleketi Kastamonu'ya gitti.
18 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan Ayşe Altuntaş olayıyla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı. Canlı yayına katılan Ayşe Taşdelen'in eşi ve kızı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Altuntaş'ın eşi Ahmet Bey, Mehmet Taşdelen'in mezar kazdırdığını söyledi.